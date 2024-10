Por: El Colombiano

Un rifirrafe político con implicaciones en los estrados judiciales se desató entre el concejal opositor Daniel Briceño (Centro Democrático) y el exsenador y actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. El origen del choque fue una tutela que interpuso el cabildante bogotano para que el funcionario del petrismo publique su declaración de renta.

En medio de la disputa, Briceño denunció que Bolívar le traspasó a su hijo una vivienda de su propiedad en Miami, Estados Unidos, por apenas 10 dólares. Todo esto, cuando era congresista y presidía la Comisión Tercera del Senado, cargo en el que estuvo entre julio de 2022 y diciembre de ese año, cuando renunció para buscar la Alcaldía de Bogotá.

“Gustavo Bolívar (residente fiscal en Colombia) le transfirió la propiedad de su casa en Miami a su hijo Santiago Bolívar por 10 dólares cuando Bolívar era presidente de la Comisión Tercera del Senado. Ahora oculta su declaración de renta”, alegó el cabildante.

Este es el documento por medio del cual Gustavo Bolivar (Residente fiscal en Colombia) le transfirió la propiedad de su casa en Miami a su hijo Santiago Bolivar por 10 dólares cuando Bolivar era presidente de la Comisión Tercera del Senado. Ahora oculta su declaración de renta pic.twitter.com/Xr5mYIaXoh — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 15, 2024

Al parecer, Bolívar habría hecho uso de un mecanismo legal de traspaso en Estados Unidos conocido como “Quit Claim Deed” (escritura de renuncia), ideado para renunciar al derecho sobre una propiedad y así ya no figurar en la escritura de un inmueble.

Sin embargo, se cuestiona si el hoy director de Prosperidad Social estaba obligado a declarar el valor comercial del inmueble en Miami, que como admitió Bolívar, asciende hoy a 2.6 millones de dólares.

En este contexto, Briceño advirtió que durante el trámite de la reforma tributaria en 2022, el Gobierno de Gustavo Petro supuestamente “manipuló la ley para que todos los funcionarios y servidores públicos pudieran ocultar sus declaraciones de renta”.

El gobierno Petro manipuló la ley para que todos los funcionarios y servidores públicos pudieran ocultar sus declaraciones de renta. Ahora Gustavo Bolivar oculta la suya pese a ser la persona que más le exigía a todos mostrarla. Ya estamos procediendo judicialmente. — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 15, 2024

El mecanismo de “Quit Claim Deed”, según fuentes consultadas por este diario, es legal siempre y cuando los traspasos se hagan a la pareja sentimental del propietario, en el entendido de que se trata de una propiedad conjunta. “En este caso que es el hijo están alargando la ley para favorecerse y evitar pagar impuestos”, dijo una fuente que trabaja como bróker (intermediario) en operaciones financieras en Estados Unidos.

Lo cierto es que, si bien el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de Briceño para que Bolívar divulgara su declaración de renta, este entuteló al magistrado Felipe Alirio Solarte Maya por presuntamente haberse extralimitado y no garantizar sus derechos al debido proceso.

En medio del rifirrafe, Gustavo Bolívar habló con EL COLOMBIANO y explicó que hizo el traspaso del 50 % de la propiedad a su hijo con miras a que este, como ciudadano americano, gestionara una hipoteca para pagar deudas.

“Lo que hice fue entregarle el 50 % (del inmueble) a mi hijo el año antepasado, y el año pasado ya lo recuperé y este año lo pusimos a nombre de una empresa. Es decir, ya hay una empresa a nombre de los dos y la propiedad está a nombre de los dos. Pero fue para que él pudiera hacer el papel de meter eso a la empresa. Eso no tiene ningún problema en Estados Unidos. Él no es residente fiscal en Colombia. Es ciudadano americano”, explicó el excongresista.

Posteriormente, a través de su cuenta en la red social X, Bolívar dio más detalles del traspaso. Al ratificar que su declaración de renta es pública, el director de Prosperidad Social explicó que su hijo hizo la hipoteca por 1.69 millones de dólares, “porque yo no podía hacerla y apenas la hizo, le pedí que me incluyera de nuevo en la escritura con el mismo 50 %”.

En ese sentido, defendió que la política le ha dejado deudas que lo obligaron a hacer acuerdos de pago con la DIAN por $4.000 millones. “Jamás he evadido nada. Siempre he demostrado que soy el que más paga impuestos y lo hago con orgullo patrio y sin rabia. Siempre he declarado mis bienes ante la DIAN. Desde junio la casa se puso a nombre de una empresa de la cual somos dueños mi hijo y yo, de nuevo en partes iguales”, agregó.

Al ratificar que paga 60.000 dólares de impuestos al año –alrededor de 252 millones de pesos colombianos al cambio de hoy–, Bolívar sostuvo que ya se encuentra “al día” e insistió en que declarar los bienes en el exterior es una obligación que de no cumplirse conlleva multas millonarias.

“Las propiedades, porque son dos y no una como dicen, siempre han sido declaradas. Tan público es todo, que hace cinco años hice un video mostrándolas. En mis declaraciones de patrimonio también aparecen”, agregó.

Además, sobre el precio del inmueble en Miami, Bolívar manifestó que tras la pandemia los valores de las propiedades “se incrementan año a año y vertiginosamente”. Por todo ello, indicó que en su declaración del año entrante se reflejará el nuevo precio fiscal, que asciende a 2.6 millones de dólares.

“Mantengo el 50 % de la casa y el 33 % del apartamento, pero ahora con una deuda y de las dos cosas pago impuestos tanto en Colombia como en Estados Unidos. Así esta declarado”, precisó.

Sra @VickyDavilaH y señor @Melquisedec70

De acuerdo con la ley 2013/19 los altos directivos del Estado estamos obligados a publicar la declaración de renta en el SIGEP garantizando así los principios de publicidad y transparencia.

Mis declaración fue publicada en el aplicativo y… https://t.co/QvrbUKkobf — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 15, 2024

Por último, reclamó que la tutela del concejal Briceño busca que haya un minucioso detalle de su declaración de renta y que, de ser así, solicitará lo propio para escarbar en las declaraciones de los miembros del Centro Democrático y Cambio Radical. “Quedo listo a abrir la caja de Pandora porque si hay alguien que jamás ha tenido nada que ocultar esa persona soy yo”, concluyó.

