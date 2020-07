El hecho ocurrió en la Clínica La Misericordia, de acuerdo con la denuncia recogida por Noticias RCN. En ese lugar, la tarde de este miércoles, murió Rodríguez.

El medio dijo que el paciente envió un mensaje “casi que con sus últimos suspiros” pidiendo auxilio desde la unidad de cuidados intensivos del centro asistencial.

“A esta hora me han sabido quitar el oxígeno; no entiendo por qué me han quitado el oxígeno”, manifestó el desesperado hombre en un testimonio divulgado por el informativo.