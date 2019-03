“Apiadémonos un poco unos de otros”, pidió Antanas Mockus a los colombianos.

El también senador del partido Alianza Verde enfrenta su enfermedad –el síndrome de párkinson– como una lección de vida en donde ha “aprendido a combinar un gran pesimismo con un gran optimismo”, manifestó al semanario.

“El párkinson es un señor al que saco a bailar”, agregó el matemático y exrector de la Universidad Nacional que el próximo 25 de marzo cumplirá 67 años de una vida que, según dijo, no ha sido en balde.

“A ti Nijole” atinó a decir, tal vez a modo de reconocimiento a su mamá, la escultura y ceramista de origen lituano Nijole Šivickas, fallecida en 2018.

“Muchas cosas están a la mano, pero no están a la vista entonces parte de lo que he hecho, como cosas raras, es para llamar la atención; lograr que la gente mire lo que no mira normalmente. A finales del siglo XXI, la atención que preste la gente será el bien más valioso”, aseguró Mockus a la revista.