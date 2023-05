El guardabosques Sergio Cruz tuvo la oportunidad de interactuar con animal que se consideraba extinto en Colombia. El hermoso momento ocurrió en una reserva natural del Quindío, Cruz pudo observar un animal que solo se ha dejado ver en 17 ocasiones del ojo humano.

El animal que se encontró Cruz es un Toro de los Chusques Colombiano, roedor que fue descubierto en 1879 y que los científicos colombianos consideraban extinto.

“Poco a poco me acerqué más y más. No mostró absolutamente ninguna preocupación por mí y, a pesar de su gran tamaño y de ser un animal salvaje, me dejó tomar una foto hasta que se acercó a mí y se me subió encima. ¡No pude imaginar mi sorpresa y alegría!”, detalló el guardabosques.