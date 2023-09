Según informó el medio de comunicación La Cariñosa 1420 AM, recientemente se registró un caso inusual en un reconocido colegio de Ibagué.

Una pequeña optó por saltar desde un puente ubicado al interior del plantel educativo de Comfenalco, al parecer motivada por el desespero ocasionado por su docente, quien minutos antes le anunció que podría ser expulsada por un supuesto plagio.

(Lea también: Ella era Viany, la joven que murió en accidente de tránsito cuando iba con su novio en moto)

La situación según testigos, ocurrió de la siguiente manera: la pequeña le prestó su trabajo a otro compañero para que según ella, lo leyera. Pero, la profesora al percatarse de esto, no lo percibió de la misma manera y la acusó de querer cometer plagio, que según las normas, acarrea sanciones.

Por su parte, la madre de la alumna declaró al medio ya referido que, “En ese colegio se vive mucho el bullying y mi hija ya me había dicho que la profesora venía molestándola hasta que finalmente en medio de la desesperación ella saltó. Lo qué pasó fue que mi hija le prestó el trabajo que había hecho a un compañerito porque no le vio nada de malo, según me cuenta, fue para que lo leyera; en ese momento llegó la profesora y pensó que era que estaban plagiando y sin escucharla, le dijo que esa situación daba para una expulsión, mandó a llamar a los acudientes y fue el momento en el que la niña empezó desesperada a llorar hasta arrojarse del puente”.

Otros estudiantes afirmaron que esto no es nuevo, pues, según ellos, este tipo de situaciones se han venido presentando desde antaño sin que nadie le preste la atención necesaria.

Finalmente, se conoció que tanto la menor como sus padres recibieron apoyo psicológico para intentar mitigar el impacto de lo sucedido.

Finalmente el plantel educativo se pronunció al respecto e informó:

n

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.