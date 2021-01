green

La edil de Usaquén, localidad del norte de Bogotá, manifestó en un video de Twitter que no entiende cómo es que teniendo un salario como el de ella recibe un bono solidario que se supone debe llegar a las familias más vulnerables de la ciudad.

“Quiero preguntarle a la administración, y en especial a la alcaldesa Claudia López, por qué no se ha depurado, a esta fecha, esa base de datos para hacer llegar los bonos solidarios. Me parece indignante que me llegué a mí, ganando el salario que gano. Es indignante que la administración no sepa a dónde debe hacer llegar las ayudas“, expresó Buchelly.

Incluso, dijo, como se escucha a continuación, que eso se trataba de un “delito”, pues si le llegaba a ella, también era posible que el dinero para ayudar a los más afectados por la COVID-19 en Bogotá se estuviera girando a personas que no lo necesitan.

Ante la denuncia, el secretario de Hacienda del Distrito., Juan Mauricio Ramírez contestó a través de redes que los bonos solidarios para las familias que estuvieron en cuarentenas se entregaron con base en las encuestas Sisben que se hicieron en 2019.

“Es posible que ya no cumpla las condiciones y estas deben ser comunicadas por los mismos usuarios. Por eso, invitamos a los ciudadanos que recibieron el subsidio y no aplican, que nos informen y hagan la devolución del dinero, como lo han hecho varios ciudadanos”, indicó Ramírez, como se lee a continuación:

Es posible que ya no cumpla las condiciones y estas deben ser comunicadas por los mismos usuarios. Por eso, invitamos a los ciudadanos que recibieron el subsidio y no aplican, que nos informen y hagan la devolución del dinero, como lo han hecho varios ciudadanos. — Juan Mauricio Ramirez (@JuanMRamirezC) January 17, 2021

De acuerdo con Noticias RCN, la edil no devolvió el dinero, sino que lo invirtió en mercados que entregó a familias vulnerables de Usaquén.