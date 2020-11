green

Gustavo Bolívar propuso en su cuenta de Twitter que los “gastos de representación de congresistas (que siguen trabajando en casa) sean transferidos a ayudas para damnificados”.

Los gastos de representación (gasto mensual de los congresistas al transportarse por las diferentes regiones del país) de los legisladores representan una suma cercana a los 14 millones de pesos, apuntó El Tiempo.

Sin embargo, Bolívar no se detuvo ahí sino que también aprovechó para mandarle un ‘pullazo’ al presidente Iván Duque, recordándole la cantidad de dinero que el Gobierno Nacional había ofrecido para rescatar a Avianca.

“Destinar para recuperar infraestructura de la isla los 370 millones de dólares que Duque iba a regalar a Avianca”, fue la otra propuesta del senador y guionista de televisión.

Este es el trino de Gustavo Bolívar con sus propuestas de ayudas para San Andrés y Providencia:

#SOSSanAndresyProvidencia

Dos propuestas:

1-Destinar para recuperar infraestructura de la Isla los 370 millones de dólares que Duque iba a regalar a Avianca.

2- Gastos de representación de Congresistas (seguimos trabajando en casa) sean transferidos a ayudas para damnificados. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 17, 2020

Primeras ayudas ya están rumbo a la isla de Providencia

Ese archipiélago, que fue el más afectado por el huracán, tiene presupuestado recibir en las próximas horas las ayudas enviadas en un buque de la Armada Nacional.

Así lo informó el presidente Iván Duque, quien manifestó que el buque ARC Independiente partió desde Cartagena con más de 15 toneladas de ayuda humanitaria y más de 190 miembros de la Armada, el Ejército, la Unidad de Gestión de Riesgo y la Cruz Roja.

“Movilizamos toda capacidad de ayuda posible para atender la contingencia por el paso de Iota. Nuestra solidaridad”, manifestó Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter.

El huracán Iota, el primero de máxima potencia que golpea al país, cobró la vida de al menos una persona en Providencia y ha generado afectaciones en el 98 % de la infraestructura de la isla, apuntó Iván Duque.

“En Providencia, tenemos una afectación en infraestructura del 98%, es muy severa. Hasta ahora la información es de un fallecido… Hasta no estar en terreno, no podemos hacer un balance final. No hemos podido llegar porque el huracán se mueve lentamente”, dijo Duque en Noticias Caracol.