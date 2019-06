En medio de la audiencia que se adelanta este viernes por cargos relacionados con presunto encubrimiento en el crimen de la niña, Francisco detalló el momento en el que fue al edificio Equus 66, donde vivía Rafael Uribe Noguera.

Según dice, subió al balcón del edificio porque su hermano no le abría la puerta ni a él ni a su hermana Catalina.

“Yo me subí al muro, empiezo a decir, Rafael contésteme dónde está…”, relata.

Seguido, contó que su hermano le dijo que la niña se había bajado en la calle 65 con Circunvalar, y que se quedó un zapato de ella en la camioneta.

Ante esto, Francisco llamó al abogado Juan David Riveros y este le dijo que llevar a Rafael a la clínica, y también llamar a las autoridades.

En medio de lágrimas, el relato del hermano del asesino continuó con una escena que ocurrió en el taxi cuando trasladó a su hermano a la clínica y recibe una llamada de la Policía. En ese momento, Rafael Uribe Noguera le confesó que mató a la niña Yuliana.

“Es el capitán Niño, me pregunta que dónde estoy, le dije que llevaba a Rafael a una clínica y que iba en un taxi, que luego lo llamaba (…) subimos por la 134 y empezando a subir Rafael se agacha y me dice pasito que me va a decir la verdad. Y me dijo: ‘yo mate a la niña…’ Y si la vida se me había puesto al revés, ahí se me acabó la vida y simplemente me puse a llorar ahí en el taxi”, relató Francisco.