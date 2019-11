Don Luis comenzó este 31 de octubre con un mensaje conmemorativo al fallecimiento de Luis Andrés Colmenares, que se dio en la noche de Halloween del 2010. “Solo pido justicia, nada más. Luis Andrés, siempre una persona de mucho entusiasmo para ponerse disfraces”, escribió en su cuenta de Twitter el señor Colmenares.

Un usuario de Twitter vio el mensaje de Luis Colmenares y le comentó: “Ya dejen descansar a Luis (…) la verdad saldrá algún día. Es duro, lo sé. Me mataron un familiar (…) tarde o temprano la justicia de Dios caerá sobre los criminales”.

A Colmenares padre no le gustó ese comentario y le respondió con vehemencia esta noche: “Dedícate a tus muertos que yo me encargo de los míos. No entiendo por qué tienes que asumir las cargas que no son tuyas”.

Ese no fue el único cruce de opiniones que tuvo este 31 de octubre Luis Colmenares con otros tuiteros. Una persona comentó su publicación asegurando que es la propia familia de Luis Andrés la que “no lo ha dejado descansar”, a lo que el padre Colmenares apuntó: “Su decisión es su problema y yo respondo por las mías. No entiendo por qué le tiene que molestar que yo recuerde por siempre a mi hijo”.

A continuación, las diferencias que tuvo don Luis ante los comentarios que algunas personas hicieron a su mensaje por los 9 años de la muerte de su hijo:

Dedícate a tus muertos que yo me encargo de los míos.

No entiendo por qué tienes que asumir las cargas que no son tuyas… https://t.co/mKgfCb9G7W — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) November 1, 2019

Ya dejen descansar a Luis,dios lo tendrá en la gloria,la verdad saldrá algún día,es duro lo sé,me mataron un familiar candidato a alcaldía y tuvimos que superar pena,tarde o temprano la justicia de Dios caerá sobre los criminales,pagarán y están pagando poco a poco — Sergio (@Sergio27747626) November 1, 2019