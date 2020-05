green

La frase que convirtió a Rueda en objeto de críticas a lo largo de la jornada fue: “Todo lo que tiene que ver con Petro, dada su conocida inteligencia y habilidad política, requiere el triple de meticulosidad para que no se devuelva como un ‘boomerang’”.

Con ese planteamiento, la también columnista del diario El Tiempo comenzó su editorial en La W sobre la investigación, bastante cuestionada en las últimas horas, que hará la Fiscalía a la campaña de Gustavo Petro porque el ‘Ñeñe’ Hernández habló de él con una persona no identificada.

Rueda calificó como un error el hecho de que el fiscal general, Francisco Barbosa, no fuera claro en describir el audio por el que se investigará a Petro porque, para ella, esto “permitió lo que más le gusta a Petro y en lo cual es un campeón: victimizarse”.

“Petro se le devuelve al fiscal con una frase maestra: ‘Fiscal, usted no puede criminalizar el apoyo de los obreros”, agregó la periodista. Rueda aseguró que en el audio por el que se investigará a Petro no hay ningún delito ya que el apoyo de los mineros de La Guajira no lo es.

Sin embargo, la columnista le pidió a la Fiscalía que vaya a lo que para ella es “verdaderamente sustancioso”: investigar aquel video en el que Petro aparece recibiendo una bolsa llena de fajos de billetes en un apartamento.

La opinión de Rueda generó bastantes molestias en un grupo de usuarios de Twitter que cuestionaron su forma de hacer periodismo, que varios calificaron como parcializado. Cuando lo dicho por la periodista obtuvo notoriedad en esa red social, los contradictores más fuertes de Petro felicitaron a la columnista por su postura contra el senador.

Estas son algunas de las reacciones contra Rueda que la hicieron tendencia en Twitter:

!Alerta, estudiantes de periodismo! Por favor analicen bien el tipo de periodismo que hace María Isabel Rueda, para que nunca nadie los vea como periodistas mediocres y mercaderes del teclado y del micrófono, como a ella!. #DesconectarseEs #EsoEsMentira https://t.co/JMiHmmwGQo — María Niny Echeverry 🐝 (@Marianiniecheve) May 27, 2020

María Isabel Rueda le quiere hacer el cajón a Hassan Nassar. https://t.co/o7qkMFE7L6 — Wally. (@MeDicenWally) May 27, 2020

#FelizMiercoles#SpaceX Maria Isabel Rueda calculando en tres pasos la rigurosidad para observar a Petro. pic.twitter.com/zQKkvNKMXl — El Pandemioso Profesor Díaz. (@lagroceria) May 27, 2020

Periodistas como Maria Isabel Rueda quieren hacerle creer al país que el verdadero periodismo es el del oficialismo. No señores, es al revés, el periodismo es universalmente crítico o simplemente no es periodismo. — SinPraxis (@sin_praxis) May 27, 2020

Escuchar radio hoy en día es complicado, pero hacerlo y que salga Maria Isabel Rueda con sus apuntes… Apago y duro días pensando en volver a encenderlo! — OLGA CECILIA (@olcelia) May 27, 2020

Sí en La W tuvieran un mínimo de rigurosidad periodística, María Isabel Rueda, NO SALDRÍA AL AIRE ! — JOY RODRIGUEZ (@DAOSJOY) May 27, 2020