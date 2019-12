Marisol Fonseca, víctima del atraco, aseguró en Citynoticias que los delincuentes (no especificó cuántos eran) le apuntaron con un arma de fuego a uno de los pasajeros cuando todos intentaron escapar, aprovechando que las puertas del bus estaban abiertas.

En ese momento, los ladrones le dispararon al hombre en el rostro, indicó el noticiero y añadió que esta persona quedó en coma. El medio no dio más detalles sobre su estado de salud.

De acuerdo con el mismo informativo, los delincuentes jalaron el gatillo una segunda vez e hirieron a Marisol en la pierna izquierda; en ese instante ella intentaba huir.

La joven le contó al noticiero capitalino que sus lesiones afectaron sus estudios en la universidad y uno de sus pasatiempos:

“Estudio Entrenamiento Deportivo y voy en el tercer trimestre. Estudio en Sibaté y me dijeron que me tocaba aplazar o retirarme, cambiar de carrera. También soy deportista, monto ‘skate’ y ya no puedo montar”.