Moreno admitió, en declaraciones a Caracol Radio, que “siempre se queja la parte afectada” de las informaciones que publican los medios en general.

“Lo que me ha sorprendido es que el doctor Echeverri se queje de que El País entreviste a un senador de la república, no por un informe que hayamos hecho sobre él o sobre el Gobierno que él representa o que no representa”, le dijo Moreno a la emisora.

El director del diario más importante escrito en español se refería a la carta que le envió hace algunos días Luis Guillermo Echeverri (más conocido como Luigi), asegurado que los medios no deberían darle espacio a Iván Cepeda.

Echeverri, que fue gerente de la campaña presidencial de Iván Duque y hoy le habla al oído, le escribió a Moreno que Cepeda representa a organizaciones criminales del narcotráfico, lo mismo que a “sus aliados narcoterroristas activos del crimen organizado y sus aliados políticos sin escrúpulos como el dictador venezolano”.

En realidad, lo que le molesta a Echeverri es lo que denomina la “satanización” sistemática en los medios al “campeón de la defensa de la democracia latinoamericana”, refiriéndose al expresidente Álvaro Uribe.

El consejero presidencia reprochó al diario español el haberle dado “púlpito al demonio [Cepeda] para que oficie la liturgia del crimen organizado; al evangelio morboso de la ideología política que valida las fuerzas del narcoterrorismo global, que como el lobo disfrazado de abuelita pregona los enunciados democráticos con los cuales encubren la radicalización narco-comunista que viene convirtiendo lo ilegal en legal, bajo la lisonja gráfica de la paloma que simboliza el ideal de paz”.

La sensación que dejó entre medios y periodistas la carta que le envió Echeverri a Moreno la recoge Semana, que al registrar el hecho asegura que produjo “risa e indignación”, y califica la misiva de “extravagante”. También destaca que al ‘regaño’ de Echeverri “siguieron interminables párrafos, algunos incomprensibles, en el mismo lenguaje grecocaldense, lleno de adjetivos grandilocuentes y con el mismo nivel de absurdo”.

“Eso no suele suceder”, le dijo Moreno a Caracol Radio, al referirse a la carta que recibió de Echeverri. “Yo nunca, o no recuerdo que nadie me haya escrito nunca una carta o expresado una queja por alguien distinto a quien es nuestro entrevistado, o por un reportaje sobre otra persona u otra entidad”.

“Honestamente, no alcanzo a comprender qué es lo que está pidiendo el doctor Echeverri”, agregó Moreno. “No sé si está pidiendo que El País no entreviste al senador Cepeda o que el senador Cepeda no pueda hablar, expresar sus ideas, que no lo pueda hacer en El País, sino en otro foro… no sé, tal vez la universidad; que no lo pueda hacer en la tribuna del Senado”.

Para Moreno, en suma, la carta de Echeverri es “realmente difícil de entender”, porque Cepeda es un senador de la república que “tiene libertad de expresión como el resto de senadores: se sube a la tribuna y dice lo que quiere. Y no entiendo muy bien por qué no va poder decir eso mismo, o lo que fuere, en las páginas de El País”.

“El País es un periódico plural. Entrevistar al senador Iván Cepeda no implica suscribir sus puntos de vista, como si entrevistásemos al doctor Echeverri tampoco tendríamos por qué suscribir sus puntos de vista”, precisó el periodista español. “Lo único que hacemos es defender el derecho de los lectores, de los ciudadanos en primera instancia, a la libre información. Creo que en eso estamos todos de acuerdo que en el ejercicio del libre periodismo es parte del perímetro constitucional de las democracias”.