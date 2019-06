[Al final de esta nota, encontrará un sondeo para que opine]

Las declaraciones de la diputada Aarón, perteneciente al partido Cambio Radical, se dieron en un comentario en redes sociales, luego de que la Policía de Santa Marta capturara a 300 aficionados que provocaron riñas, robaron, apuñalaron a un policía y golpearon de manera indiscriminada a una mujer. Los hinchas habían viajado para apoyar a Millonarios en el partido contra Unión Magdalena.

La posición de la líder política causó polémica por sugerir que se debe combatir la violencia con más violencia y, por eso, Blu Radio se comunicó con Aarón. En la entrevista ella ratificó su posición, asegurando que no se puede ser blando con personas que van a hacer daño en Santa Marta.

“La autoridad debe ser fuerte. […] Es que no es nada un bolillazo en la cabeza que le dé un policía [a un hincha] frente a un puñal que le metió en la yugular uno de esos desadaptados”, dijo Aarón.

La diputada manifestó en la emisora que ella no estaba incitando a la violencia, y que le pedía al Estado implementar medidas como la instalación de mecanismos biométricos para que estos delincuentes dejaran de empañar el fútbol. No obstante, dijo que exigía a las autoridades samarias “mano dura frente a las personas que van a alterar el orden público” en su ciudad y departamento.

“Lo único que he pedido es mano dura. No puede ser que después de que vienen y le pegan a una mujer como un balón de fútbol, que casi la matan a plena luz del día, se van muy tranquilos y todavía no sabemos ni quiénes fueron, ni los individualizan”, manifestó.

De acuerdo con Blu Radio, está no es la primera vez que Aarón promueve ese tipo de acciones.

La diputada propuso la misma medida contra los venezolanos que delinquen en Santa Marta, dijo ella en el mismo medio, para “defender su ciudad”.