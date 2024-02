Por: Caracol TV

“Yo me he puesto a pensar quién podría hacerle tanto daño a un niño”, pero “hasta ahora no sé, porque yo no entiendo en qué momento sacaron al niño de la finca”, fue lo que Derly Julieth Rivas, mamá de Dila Santiago Castro, dijo en Noticias Caracol sobre el asesinato de su hijo de 2 años. Sin embargo, no descarta que alguien de la vereda Curubital, de la localidad de Usme, donde se encontraba trabajando, haya tenido que ver con el crimen.

Según la mujer, había llegado hacía solo 15 días a la finca que iba a cuidar con el fin de conseguir recursos y tener “una mejor vida para mí y para mi bebé. Pero mire la mejor vida donde terminó, todo en tragedia”.

Pese al tiempo que estuvo ahí, Derly afirmó que “en esa vereda no distingo a nadie”. No obstante, llegó a apuntar que alguien de la zona podría estar involucrado en el extraño caso de Dilan Santiago.

“Si no me querían ver ahí, me hubieran dicho: ‘mujer, váyase, no la queremos ver acá’. Pero no hagan eso, de verdad, eso no se hace”, expresó.

Así mismo, la mamá de Dilan Santiago ha negado tener que ver con el crimen de su bebé, esto luego de que revelara que ha sido amenazada por gente que afirma “que yo maté a mi hijo cuando las cosas no son así, ante los ojos de Dios sabe que yo no he hecho eso. Yo a ese niño lo que le podía brindar se lo brindaba de corazón porque ese era el niño que yo quería, porque yo en mi vida no tenía pensado tener más hijos y me lo arrebataron de los brazos”.

“Me están juzgando a mí y nadie sabe el dolor, yo sigo acá parada porque yo quiero dar con el responsable de lo de mi hijo, porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune, porque yo quiero dar con el responsable para que él sienta lo mismo que se siente eso. Sea por la ley o sea por mano propia, pero la muerte de mi hijo no va a quedar así”, afirmó.

