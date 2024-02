Por: Caracol TV

Derly Julieth Rivas relató en Noticias Caracol qué pasó el 6 de febrero, día en el que Dilan Santiago Castro, su pequeño hijo de 2 años, desapareció de su casa en la localidad de Usme, sur de Bogotá.

“El día que se perdió, yo jugué mucho con él en la motico. Lo paseaba con esa moto, compartía mucho con mi niño. Mi niño era un niño muy amoroso, a todo mundo le daba amor. Yo no entiendo por qué hicieron eso con él. Es que eso a mí es lo que no me entra”, aseguró la joven.

Derly recalcó que aquel 6 de febrero “yo escuché a los perros que ladraron por la mañana, sí, pero no le puse mucho cuidado porque pensé que era un muchacho. Me asomé, no vi nada, volví y me entré con el niño, seguí con mis labores. Hice almuerzo, le di al niño, lo organicé y lo dejé encima de la motico, ahí quedó mi bebé”.

Narró que luego salió “de la cocina, saqué una ropa de mi pieza, la eché en jabón. Traje la leña, la puse encima del fogón, cinco minutitos. Miré que mi niño no estaba, salí a buscarlo al instante. Lo llamé, en pleno aguacero salí a buscarlo, pero por ningún lado”.

“Un niño en pleno aguacero tiene que llorar, al menos cuando yo lo llamaba él decía ‘ah’, pero él en ningún momento me contestó”, sentenció Derly.

Agregó que desde que el niño desapareció hasta que lo encontraron en el cultivo de papa, el sábado 10 de febrero, ella estuvo sola.