En medio del debate entre tecnócratas y activistas en el Gobierno de Gustavo Petro, este lunes la senadora de oposición Paloma Valencia (Centro Democrático) denunció una “masacre laboral” en el Ministerio de Hacienda en la que los afectados serían expertos en la entidad con destacada trayectoria y experiencia.

De acuerdo con la congresista, desde el arribo de Gustavo Petro (quien defendió llegada de Bolívar al DPS) al Gobierno 158 personas han salido de 69 dependencias. Si bien algunos funcionarios hacían parte del despacho del ministro Ricardo Bonilla, otros hacían parte de grupos como Bienes y Suministros; Hacienda, Gobierno y Estadística; Gestión Presupuestal y Proyectos de Inversión; Grupo Central de Cuentas o de Bonos Pensionales.

No obstante, Valencia denunció que de los 158 que se fueron, 22 personas tenían entre 21 y 30 años trabajando en la entidad. Otras 10 tenían más 31 años en el Ministerio de Hacienda y 144 eran profesionales. “Los ministerios siguen perdiendo la los expertos. Esta ha sido la masacre laboral en el Ministerio de Hacienda”, reclamó la congresista.

Según la senadora, en solo dos meses de este 2024 se han ido del Ministerio por retiro voluntario” –que aseguró “nada tiene que ver con las presiones ejercidas sobre ellos–, técnicos muy importantes como el subdirector de salud, “quien estaba a cargo de calcular el costo de la reforma a la salud” o la subdirectora técnica de la Dirección Programática Macroeconómica, “quien llevaba 6 años en el Ministerio, y que seguramente advirtió de la probabilidad de romper la regla fiscal”.

A ello se suma la salida de la secretaria ejecutiva de despacho, quien según Valencia, “llevaba más de 7 años en la entidad, y quien ejercía en la dependencia de Historias Laborales”, así como la directora de Presupuesto, “con experiencia de más de 16 años y que advirtió sobre los errores en la liquidación de presupuesto 2024”.

Petro opta por su círculo cercano para reordenar equipo de gobierno

Toda esta suerte de cambios harían parte del mentado revolcón ministerial en el Gobierno de Gustavo Petro, que al fin comienza a concretarse. Sin embargo, se sigue dando a cuenta gotas y no ha estado exento de controversias. Al margen de que se trate del tercer remezón en menos de un año y medio de mandato, hoy la polémica se centra en el perfil de quienes aterrizan para llevar a buen puerto las ambiciosas promesas del “gobierno del cambio”.

Al primer círculo del mandatario arriban ahora los exsenadores Gustavo Bolívar en Prosperidad Social o Alexander López en Planeación Nacional, así como el exconcejal Carlos Carrillo en Gestión del Riesgo (UNGRD) o Luz Cristina López en el Ministerio del Deporte. Más que su experiencia en la ejecución de políticas públicas, sus aportes técnicos o educativos en determinados renglones o su experticia en la administración del Estado, se trata de personajes que han sobresalido más por su férrea defensa del presidente, su incondicional –y si se quiere radical– apoyo al Gobierno, y su marcado origen político.

Se trata de personajes que difieren del perfil técnico y experimentado que, muy en sus inicios, caracterizó al Gobierno Petro e, incluso, que le mereció aplausos y hasta confianza en sectores que temían que la conducción del Estado quedara en manos de agitadores políticos. Sin embargo, el panorama pasado menos de un año y medio después es diferente.

Los considerados “tecnócratas liberales” que otrora integraron el gabinete se pronunciaron y no dudaron en calificar la nueva composición del Gobierno como un ramillete de activistas. Se trata de voces autorizadas en sus campos: la exministra Cecilia López (Agricultura), el exdirector de Planeación, Jorge Iván González, y el exministro José Antonio Ocampo (Hacienda). Reunidos en un homenaje de la Cámara de Colombiana de Ciencias Económicas, los exfuncionarios dieron su percepción de lo que es hoy el gabinete.

“La vapuleada que este Gobierno le ha pegado a tecnocracia es una vergüenza. Hoy predomina el activismo que es muy importante para la sociedad, pero mi pregunta es si el activismo sabe ejecutar, eso es lo que predomina. Mi preocupación es que el cambio que debe seguir siendo una prioridad muera porque se va a asociar a lo que está haciendo este Gobierno, ¿Cómo recuperamos el cambio para que no muera?”, cuestionó con dureza López.

En esa misma línea se pronunció González, quien hace cerca de un mes tuvo que renunciar en medio de la controversia por el decreto que liquida el Presupuesto General de la Nación para el 2024 y que destinaba recursos, por ejemplo, para hacer obras viales en Antioquia, pero dejaba por fuera plata para proyectos de todo el resorte del presidente Petro.

Al calificar como “muy duro” lo que está ocurriendo en el Palacio de Nariño, González reveló que “el tono del consejo de ministros cambió de manera sustantiva. Es increíble cómo pasamos de un consejo de ministros de gobernantes a un Gobierno de activistas y eso es brutal. No entiendo por qué el presidente nunca estuvo contento con nosotros. No sé, no entiendo”.

Primera línea de defensa

Ante la ampolla que levantó lo dicho por los ministros, el propio Petro respondió y al cuestionar a “los supuestos técnicos”, defendió el pasado viernes que en su gabinete predomina “el pueblo en el poder”. A través de su tribuna favorita, la red social X (antes Twitter), el mandatario aseguró: “Tecnocracia es supuestos técnicos en el poder. Democracia es el pueblo en el poder. En la primera el pueblo le sirve a los supuestos técnicos, en el segundo los técnicos sirven al pueblo”.

Sin embargo, los propios miembros del gabinete salieron en defensa del Ejecutivo. Desde Cartagena, donde participó en el congreso de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, respondió a las críticas y expresó su preocupación, con un dejo de sarcasmo, al decir que González se demoró 18 meses en darse cuenta.

“Respeto el criterio de Jorge Iván. Me preocupa que se haya demorado 18 meses en darse cuenta, porque él estuvo 18 meses en ese consejo de ministros y debió decirlo en ese momento, no cuando sale”, manifestó Velasco en declaraciones recogidas por este diario. El ministro sostuvo que la mayoría de los compañeros con los que compartió González se mantienen en el Gobierno. En esa línea, calificó como “poco elegante” sus críticas ahora que salió del Gabinete.

“Las críticas debieron hacerse en el interior de un espacio deliberativo, como era el consejo de ministros. No tiene caso decirlas ahora que ya no están. Yo sí creo que el maestro y mi amigo, el doctor Jorge Iván González, persona con unas inmensas capacidades académicas, no puede equivocarse de esa manera”, precisó.

A su turno, también desde Fedemunicipios, el ministro de Hacienda, defendió que todos los ciudadanos “somos activistas de alguna causa. Yo lo soy de una: del buen gobierno y de la verdad, no de la distorsión de la verdad”. Cuestionado directamente por lo dicho por González o López, insistió en que son activistas “de su propia verdad”.

