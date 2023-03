A través de la historia la mujer ha sido vista como sinónimo de debilidad, muchas veces por su propio género, lo que llevó por muchos años a las mujeres a realizar exclusivamente labores del hogar, ocupándose de la crianza de sus hijos mientras el hombre se hacía cargo de proveer en el hogar.

Asimismo, la sociedad poco a poco se encargó de encasillar a la mujer en labores con poca importancia, que a su vez son tan importante como cualquier actividad o profesión que desempeñan hombres en la actualidad, tal es el caso de emprender, crear una nueva idea.

Hoy 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se conmemora la lucha de las mujeres por sus derechos y la igualdad de género. A pesar de los esfuerzos por combatir la inequidad en muchos sectores, aún existen grandes retos que deben ser tomados en cuenta a la hora de emprender.

Emprender siempre ha sido un camino difícil, lleno de obstáculos y desafíos. Sin embargo, para las mujeres, los retos son aún mayores. A pesar de que cada vez hay más mujeres emprendedoras en todo el mundo, todavía existen barreras que dificultan su camino hacia el éxito empresarial.

Uno de los mayores desafíos para las mujeres emprendedoras es la falta de acceso a financiamiento. Según un estudio realizado por el Banco Mundial, las mujeres tienen menos probabilidades de obtener préstamos bancarios que los hombres, y cuando lo hacen, generalmente reciben menos dinero. Esto se debe en parte a la falta de garantías, como bienes raíces o activos empresariales, que pueden utilizar como respaldo para el préstamo.

La discriminación de género también es un gran obstáculo para las mujeres emprendedoras. A menudo, se les considera menos capaces que los hombres y se les niegan oportunidades y recursos valiosos para el éxito empresarial. Las mujeres también enfrentan prejuicios en las relaciones comerciales y de negocios, lo que dificulta la construcción de redes sólidas y el establecimiento de relaciones comerciales duraderas.

Aunque estos desafíos pueden ser desalentadores, hay muchas mujeres emprendedoras exitosas que han superado estas barreras y han tenido éxito en el mundo empresarial. Es importante que sigamos apoyando a las mujeres en el emprendimiento y trabajando juntos para superar estas barreras.

Fer Perez Soto es creadora de Experienciafer, un emprendimiento que fundó hace 4 años a pesar de los obstáculos que le trajo poder consolidar la idea y hacerla factible en un sector que por lo general está manejado por hombres.

¿Cuál crees que fue el obstáculo más relevante al momento que iniciaste?

Yo soy chilena, mi emprendimiento lo realice en Buenos Aires, por ende, se me presentaron muchos obstáculos, principalmente lo que respecta a economía, necesitaba financiar el proyecto, no tenía garantía para alquiler o arriendo de espacios, necesitaba comprar equipos, amoblar y los bancos al ser residente temporal, extranjera y mujer no me otorgaban tarjetas de créditos.

¿Qué se siente cada día ver lo que puedes lograr con constancia?

No lo puedo creer. Trabajé tanto para lograrlo que cuando miro hacia atrás, no puedo dimensionar cómo podía trabajar de lunes a lunes, más de 13 horas diarias sin descansar. La verdad que cuando me preguntan esto, la respuesta correcta debería ser orgullo, la verdad que si me siento orgullosa de mí y que aun sigo trabajando día a día para mantener todo, es una innovación constante el área que me dedico, pero lo primero que se me viene a la cabeza es cómo lo hice, de dónde saqué tanta fuerza y coraje para lograrlo, y además en otro país.

¿Qué te motiva cada día?

Mi pasión, que es la Kinesiología, amo a lo que me dedico, además yo creo que mis ganas de saberlo todo, estar siempre actualizada, tener siempre nuevos conocimientos y sobre todo mi perfeccionismo al lograr los objetivos que me propongo en cada paciente.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que como tú tienen un sueño de iniciar y ver crecer su negocio?

Que sus sueños sean más grandes que sus miedos, esta frase me la dio una de mis primeras pacientes en argentina y la llevo conmigo día a día, me da fuerza para seguir logrando mis objetivos.

Otro punto muy importante a considerar es olvidarse de las excusas, ya sea no tener tiempo, esto es esencial al momento de lograr objetivos a corto y largo plazo, sobre todo la constancia, y la única forma de lograrlo es a través de hábitos que se logran con esfuerzo.

Por: Yohana Mendoza