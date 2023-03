A propósito del Día de la Mujer, que es este 8 de marzo, conocerá la historia de Claudia y de Racing Components, compañía de la cual ella es socia.

Este emprendimiento, que vende todo tipo de repuestos para karts, cuenta hoy en sus filas con una mujer que juega un papel fundamental. Lo que le pasó a Claudia es la muestra de que con perseverancia, inteligencia, berraquera, y también con un poco de suerte, los sueños sí se pueden cumplir.

¿Cómo llegó Claudia a Racing Components?

Por casualidad, Claudia conoció a una persona muy importante en el sector del karting, cuando una amiga le mandó un ‘request’ de amigo sugerido en Facebook. Lo primero que vio fue una foto de un tipo montando karts y Claudia quedó impactada. Empezaron a hablar y resultó que él era ‘kartista’ hace bastantes años e importador de una marca de motores.

“Yo trabajaba para el Gobierno, un trabajo un poco aburrido. Él me decía siempre que faltaba alguien que le tomara la batuta al cuento, y le dije: ‘¿no será que tus socios quieren una gerente administrativa?’. Lo demás es historia; 12 años manejando esta distribución. Tengo a cargo Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela”, le contó Claudia a Pulzo.

“Me volví socia de la compañía, pues compré parte de las acciones de uno de los socios que se fue”, agregó.

Los otros socios de Racing Components son Ronny Albrecht, gran piloto de karts de 63 años de edad, y Santiago Guerrero, quien ha sido campeón suramericano y nacional de karts. Claudia, por su parte, montó karts, pero no fue profesional.

Los obstáculos de estar en el negocio del automovilismo siendo mujer

“Uno de los problemas a los que se enfrenta una mujer, no solo en el karting sino en general en el mundo del automovilismo, es ahondar en un sector que se considera exclusivo para hombres y conserva una imagen de deporte masculino muy arraigada, por lo que la presencia de mujeres como pilotos, integrantes de equipos y dirigentes ha sido siempre mucho menor a la de los hombres”, explicó Claudia.

Una muestra de lo que dice Claudia es que actualmente no hay ninguna mujer compitiendo en el torneo de automovilismo más importante del mundo: la Fórmula 1. La última mujer en haber competido fue la holandesa Micky van beuren, que participó en el Gran Premio de Alemania de 1975.

“El reto de ser mujer en un negocio dominado por hombres, es abonar por tu credibilidad. Cuando eres mujer, los hombres no creen que tú seas capaz de saber qué contiene un motor. En los países latinoamericanos está ese imaginario de que las viejas manejan mal, de que no tienen ni idea de carros. Y eso no es cierto porque somos tan inteligentes y tan capaces como un hombre. No obstante, a nosotras nos toca hacer un esfuerzo un poquito más allá para que nos crean”.

No obstante, mujeres como Susie Wolff y Giovanna Amati, que fueron pilotos de prueba de la Fórmula 1, o como la dirigente Claire Williams, jefe del equipo de Williams en la F1, han logrado romper el mito de que los deportes a motor son exclusivamente masculinos.

“Romper este mito y abrirse paso en el mundo motor no solo es retador, sino además requiere fortaleza emocional y mental. Poner a disposición de los clientes y pilotos la experiencia, el conocimiento y la sensibilidad femenina es muy gratificante, emocionante y permite darnos cuenta que como mujeres no hay retos imposibles”, concluyó la emprendedora sobre este tema.

¿Qué ha hecho Racing Components para ser un negocio exitoso? Tips que todo emprendedor debería seguir

Racing Components está desde el 2007 en el mercado. Actualmente son representantes oficiales de Rotax, una marca austriaca de motores para karting. A su vez, son distribuidores de dos marcas de chasis y de una de telemetría.

“Somos una empresa que distribuye los equipos a pilotos de karts profesionales. Si tú ves la Fórmula 1, todos, sin excepción, han corrido karts primero. Y nuestra empresa es conocida en el mundo del karting,”, explicó Claudia.

Para Racing Components, uno de los retos más importantes en un emprendimiento es mantenerse vigente. Además, respetar las leyes que rigen el país para poder tener un negocio próspero. “Por ejemplo, nosotros importamos legalmente y así mismo pagamos los impuestos”, afirmó Claudia.

Otro tema primordial para Racing Components es ser organizado financieramente. En ese orden de ideas, la llegada de Bold a este emprendimiento marcó un antes y un después para lograr ese objetivo.

“La verdad es que a medida que fuimos creciendo nos dimos cuenta de la necesidad de tener medios de pago, para no dejar escapar las ventas”, explicó Claudia.

Por eso empezaron la búsqueda de un datáfono para su empresa, pero encontraban muchas piedras en el camino, hasta que llegó Bold. “Hice una llamada, crucé un mensaje con alguien por WhatsApp y me entregaron el datáfono en un día. Me lo pusieron a funcionar y me recibieron todos los medios de pago”, contó Claudia sobre lo fácil que fue el proceso con Bold.

“Bold ha sido una herramienta espectacular para nosotros poder capturar ventas y recaudar dinero”, agregó la emprendedora.

¿Cómo Racing Components le facilita la vida a sus clientes?

“Si alguien quiere hacer un pago online desde su celular, nosotros simplemente generamos el link de pago por medio de la app de Bold; puede ser con una cifra abierta o cerrada. Le mandamos un link al cliente, la persona entra, gira y ya. Por su parte, el datáfono te lo puedes llevar a cualquier parte del mundo mientras tengas internet y así darles facilidades de pago a los clientes. Obviamente te facilita la recaudación”, explicó Claudia sobre los servicios de Bold.

Antes de finalizar la entrevista, la socia de Racing Components también quiso resaltar los canales de comunicación de Bold. “Necesité que me ampliaran el cupo para recibir pagos porque me iban a hacer un pago importante y el datáfono estaba configurado con cierto límite de cifra. Yo llamé y de un día a otro me resolvieron el problema”, puntualizó Claudia.

Claudia es el claro ejemplo de que sí es posible liderar una empresa de un sector que ha sido dominado por hombres; su éxito es una muestra de que, cuando nos esforzamos, podemos lograr lo que nos propongamos.

Las mujeres emprendedoras son valentía, determinación y una fuerza innovadora para cualquier economía.

*En alianza con: Bold.