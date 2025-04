Responsabilidad solidaria: como codeudor, generalmente se tiene una responsabilidad solidaria, lo que significa que el acreedor (banco, entidad financiera, etc.) puede exigirle el pago total de la deuda, incluyendo capital, intereses y posibles costos asociados, sin necesidad de agotar primero los recursos contra el deudor principal.

Exigencia inmediata: si el deudor no paga, el acreedor puede contactarse directamente para que cubra las cuotas vencidas o el total de la deuda, dependiendo del contrato. No es necesario que el acreedor demuestre que el deudor no tiene capacidad de pago.