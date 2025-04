Ya se cumplieron 12 días desde que Tatiana Hernández desapareció. Desde que se supo del caso, un video se hizo viral porque se le ve a la joven sentada sobre las piedras de Bocagrande, el sector turístico de Cartagena, sola y mirando al horizonte. En el momento de su desaparición, se supo que en esa misma zona encontraron su celular y sus chanclas, pero hasta el momento era desconocido qué tenía adentro su teléfono.

El Tiempo tuvo acceso a los resultados encontrados en el celular de la joven de 23 años y reveló que expertos forenses comunicaron que algunos mensajes fueron eliminados del dispositivo móvil, lo que ha llamado muchísimo su atención.

A la familia también la ha desconcertado esta acción.

Según las revelaciones, los chats eliminados eran de conversaciones privadas con personas cercanas a su entorno. Entre las hipótesis no se descarta que el contenido de esos mensajes estuviera relacionados con su estado emocional, sus últimos movimientos o la eventual participación de terceros.

“Buscamos patrones, continuidad de chats, cambios en el lenguaje. En algunos casos, los silencios o las omisiones dicen más que los mensajes visibles”, indicó una fuente a El Tiempo.

Ese medio también señaló que las autoridades les han pedido a los familiares y amigos de la joven —muchos de ellos han llegado hasta Cartagena— que les permitan el acceso a los celulares de las personas para poder cotejar la información.

“No podemos resignarnos a que simplemente se evaporó del mapa. Alguien sabe algo, y no lo ha dicho”, han repetido en diferentes medios los familiares de Tatiana, buscando respuesta a sus preguntas y clamando que los cartageneros que puedan tener información o videos de la zona, se los puedan suministrar para poder continuar con la investigación.

Las autoridades, por su parte, no han descartado ninguna hipótesis, por lo que la búsqueda de la estudiante de Medicina se hace en el mar, en los barrios de la ciudad y se cotejan todas las informaciones, aunque hay algunas que han sido falsas.

Oriunda de Bogotá, esta mujer estaba viviendo en Cartagena porque hacía sus prácticas profesionales en el Hospital Naval. Sobre su estado de salud y emocional, sus familiares han dicho que sí había tenido episodios de estrés, pero nunca vieron nada que les llamara la atención o que necesitara de atención inmediata.

Su desaparición sucedió luego de que ella saliera de uno trabajar y decidiera dar un paseo. Videos de seguridad muestran a la joven caminar a antes de las 4 de la tarde hacia los espolones en los que posteriormente fue grabada por unas personas que iban grabando el atardecer. Esos son los únicos dos videos en los que aparece esta joven.

Hasta el momento no se conoce que las autoridades tengan en su poder más imágenes de la zona en los que se vea a Tatiana.

La familia ha reiterado en diferentes oportunidades que ellos creen hay terceros involucrados en el caso. El último en hablar de tema fue Carlos Hernández, padre de Tatiana, quien expresó al medio regional Canal Cartagena su frustración ante la falta de pistas concretas y la escasa información proporcionada por las autoridades judiciales, ya que temen que la difusión de detalles pueda afectar la investigación en curso.

Según las filtraciones a la prensa, hay un video en el que se ve a dos personas pasar por la zona a la misma hora en la que la joven estaba en ese sector, pero no hay nada que los lleve a comprobar que la hayan secuestrado. No obstante, el padre de la joven les dijo a los cartageneros que “si llegan a ver alguna silueta que se parezca a ella” se comuniquen con las autoridades porque no descartan que en caso de que haya sido secuestrada “le cambiaron el color del cabello o la ropa”.

Hasta el momento, la recompensa por información real que conlleve a encontrar a esta mujer está en 200 millones de pesos, pero la realidad es que ninguna de las pistas suministradas han dado claridad sobre qué pasó con esta joven.

