Avanza la búsqueda de Tatiana Hernández, la joven que se encontraba en Cartagena de intercambio y de quien no hay rastro alguno, pues se han presentado varias novedades en el proceso investigativo que no solo preocupan a sus familiares, sino a las autoridades.

En las últimas horas, Carlos Hernández, padre de Tatiana Hernández, habló sobre el caso y reveló un detalle escalofriante que podría complicar el proceso de búsqueda. Cabe resaltar que los familiares confían en que la joven sigue viva y tiene varias hipótesis sobre la mesa.

El señor Carlos Hernández aseguró que es vital que la gente siga atenta en las calles y de aviso en caso de ver una silueta similar a la de la joven. Lo anterior surge desde la idea de que creen que a Tatiana Hernández le cambiaron la apariencia y sus rasgos podrían haber cambiado recientemente.

“Si la llegan a ver, ella está difundida por todos los medios, si llegan a ver alguna silueta que se parezca a ella. No se sabe si le habrán cambiado el color de cabello, la ropa, porque ya es mucho tiempo y no se sabe la apariencia que tenga ahorita mi hija”, le dijo el padre de la mujer a Canal Cartagena.

El progenitor de Hernández sostuvo que las autoridades adelantan varios seguimientos para poder dar con el paradero de ella, pero todo se mantiene bajo reserva para evitar cualquier tipo de interrupción en el proceso, razón por la que los familiares no han recibido detalles.

“El CTI dice que está haciendo pesquisas, está recopilando información y todo eso, pero eso es escaso para no interrumpir la búsqueda. No nos dan detalles, pero ellos dicen que no nos han desamparado, siguen la búsqueda de mi hija por todos lados”, añadió Carlos Hernández al mencionado medio.