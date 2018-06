De acuerdo con el reporte oficial conocido por Pulzo, Delgado Rancho acordó una cita con el sujeto (de 45 años y de nacionalidad colombiana) en un bar de Chapinero, norte de la capital, donde consumieron licor por varias horas.

Hacia las 2:00 de la madrugada de este jueves, el ciudadano español invitó al hombre que conoció por una red social al apartamento, en el que residía junto a un amigo colombiano (propietario del inmueble), ubicado en el exclusivo sector de Rosales.

Una vez en la vivienda —situada en el conjunto residencial Rincón de Los Cerros, transversal 1A N° 69-68—, Delgado Rancho extrañamente habría perdido el conocimiento, por lo que el ladrón aprovechó para revisar el apartamento y hurtarle a la víctima dinero en efectivo, tarjetas de crédito y relojes, confirmó una fuente de la Fiscalía a Pulzo.

El delincuente ignoraba que el amigo del español estaba durmiendo en un cuarto de la residencia y mientras continuaba con el robo de los objetos de valor fue sorprendido este.

Según la misma fuente, en el momento en que el sujeto quedó al descubierto, salió del recinto e intentó escapar.

No obstante, según la declaración de ese testigo, él persiguió al ladrón, logró retenerlo en el ascensor, con la ayuda de los guardas de seguridad lo detuvieron mientras llegó la Policía y lo capturó, agrega el informe.

Debido al estado de inconsciencia de Delgado Rancho su amigo se comunicó con una ambulancia que, de inmediato, determinó que el hombre no tenía signos vitales.

El extranjero murió en la madrugada de este jueves en el apartamento. Si bien las causas precisas de su muerte las deberá establecer Medicina Legal, el coronel Diego Vásquez, oficial de inspección de la Policía, dijo en Caracol Radio que en las primeras inspecciones del levantamiento se evidenció que el cuerpo “no presenta signos visibles de violencia”.

El oficial insistió que hasta el momento no se puede constar que se trató de un crimen por el suministro de alguna sustancia, pues hasta que los exámenes médico legales de la necropsia no arrojen los resultados no se puede determinar la responsabilidad del detenido en la muerte del español.

Sin embargo, el sujeto fue judicializado por los delitos de hurto y falsedad de documento, ya que en el momento de la captura presentó una cédula falsa, añade la fuente.

Por ahora, las autoridades investigativas analizan las cámaras de seguridad para establecer las condiciones en las que ingresó la víctima del hecho de inseguridad al apartamento 701.