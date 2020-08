green

El Instituto Nacional de Salud (INS) extendió la explicación que ya había dado el Ministerio de Salud, negando el el titular del medio estadounidense donde decía que el coronavirus presente en Colombia era el “más mortífero del mundo”.

A través de una serie de trinos, el INS dijo que los reporteros de Bloomberg llegaron a una conclusión incorrecta, luego de tomar el reporte sobre la pandemia de los últimos 7 días, de la Universidad Johns Hopkins.

Pese a que la información de la institución es correctos, señala el instituto, el medio internacional hizo una gráfica “sin construir tasas acumuladas de muertes por millón, ni estimar el verdadero número de casos que tiene cada país”.

“Gráfica que no permite la comparación entre países porque comparar entre países casos o muertes de un día o de 7 días no tiene relevancia epidemiológica, porque no muestra cómo va un país en la epidemia. Muestra el momento epidemiológico que vive en ese preciso instante”, dice el instituto.

Agrega que cada país está pasando por diferentes puntos de la curva epidemiológica, y por lo mismo la comparación resulta imprecisa.

“Entre más cerca esté un país del pico, podrá afirmarse que es el peor en la región. Cosa que no será cierta, simplemente es la foto de un momento epidémico, sin relación con los resultados totales del país”, se lee.

Finalmente, señaló que cada nación tiene sistemas de seguimientos diferentes y eso también influye en el reporte de los casos de coronavirus que cada uno entrega. “Países con mejor vigilancia y más pruebas al día, notificarán más casos por día“.

Esta es la explicación completa que entrega el INS: