En las últimas horas, se han registrado emergencias en distintos barrios del municipio de Soacha por las fuertes y constantes lluvias de los últimos días. Uno de los sectores más afectados es el de Villa Esperanza El Barreno, en donde no solo se han inundado las casas de los habitantes de la zona, sino también se han deslizado tierras y caído escombros en las residencias.

“ Esta problemática viene un tiempo atrás , hemos avisado por Alcaldía y a la Junta de Acción Comunal, hemos dado voces de alerta, hasta llegar a un punto que una cuadra desapareció, y la que sigue es la de nosotros, aquí (en altas horas de la madrugada) estamos despiertos, no podemos dormir de pensar que la montaña se nos va a venir encima ”, contó una de las habitantes del barrio en Arriba Bogotá .

La comunidad pide colaboración, ya que producto de las precipitaciones también se ha generado grandes cantidades de espuma, e incluso se ha desbordado un caudal cerca de la zona. “Siempre pasa, el taponamiento del caudal del caño de aquí y los deslizamientos, se nos están viniendo los dos barrios encima, y hay casas en las que el agua ya rompió la pared, casas que ya tapó el agua”, compartió otra vecina a ese noticiero.

La situación en el sector es lamentable, ya que sus mismos habitantes recalcan que no tienen dinero para trasladarse a otra zona, incluso, algunos han tenido que dormir a la intemperie porque ya no tienen un techo por el invierno.

“Si es posible que nos colaboren con un lugar que podamos pagar, porque nosotros no tenemos estabilidad económica de ningún lado, nosotros vivimos del día a día, de lo que nosotros podemos trabajar acá en estas plastiqueras. Somos familias numerables por niños, gente de la tercera edad, gente pobre que no tenemos recursos para irnos a vivir a otros lugares. (…) Hay personas que están vagando, durmiendo en la calle o en cambuches, también hay deslizamientos, no sabemos para dónde ir”, señaló una de las afectadas.