El atentado en la capital vallecaucana, el segundo que se da en ese sector en las últimas 3 semanas, sembró pánico entre habitantes y comerciantes.

Además del lamentable balance de 4 personas heridas (2 policías y 2 civiles), en esa zona del oriente de Cali se dieron afectaciones a casas y negocios.

Kelly Asprilla, residente del sector, contó a Noticias Caracol cómo sintió el atentado en su hogar, donde también tiene un negocio que acabó fuertemente afectado.

“Mi hermana estaba en la ventana de arriba. Ella estaba acostada y los vidrios le cayeron a ella. Mi sobrino de 12 años iba saliendo y le partieron un brazo y lo llevaron a un hospital”, detalló la mujer en ese medio.

Asprilla agregó que el salón de belleza que administra en su vivienda acabó fuertemente afectado por cuenta de la explosión.

“Acá tenemos un salón de belleza; se desbarató todo el techo, el segundo piso está desbaratado. La casa no tiene vidrio, no tenemos puertas. Apenas estaba empezando el negocio, si la gente no venía ahora sí peor y ese es nuestro sustento”, concluyó la mujer en ese noticiero.

