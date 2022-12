En Valledupar hay preocupación por la repentina alza de las tarifas de los taxis. Pese a que la Alcaldía decretó el pasado mes de noviembre que el servicio en el casco urbano sería de $ 7.200 desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, no todos los conductores cumplen con la norma.

De acuerdo con las declaraciones de varios ciudadanos, los taxistas en realidad están cobrando las carreras a $ 8.000.

“Aunque solo eran 800 pesos de más, le dije que esa no era la tarifa y el señor me contestó que él no tenía que ver con eso, luego empezó a alzarme la voz y se bajó del carro, pero se subió cuando empecé a grabarlo y se fue”, relató una ciudadana a EL PILÓN.

Un caso parecido le sucedió a la periodista Daniela Marbello, quien a través de Twitter contó su experiencia con una empresa de transporte de la ciudad. De acuerdo con Marbello, un taxista le cobró a las 8:00 de la mañana un total de $ 9.200 pesos por llevarla desde el edificio Atlantis hasta Don Alberto.

“Pagué con un billete de $20 mil por la carrera. Sin embargo, este hombre decidió cobrarme $ 9.500 (que es lo que vale ir al aeropuerto), porque según él, son recargos que pone la empresa por pedir el servicio por teléfono. Que el trayecto era mayor a 5 km y por eso cobraba tal valor”, contó la periodista.

Otro ‘dolor de cabeza’ son los taxímetros, que en ocasiones solo están de ‘adorno’ en los vehículos, pues algunos conductores no los utilizan, simplemente cobran la tarifa que ellos consideran adecuada.