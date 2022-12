El ambiente hostil e inseguro que vive la urbanización Lorenzo Morales, al sur de Valledupar, obligó a que los habitantes de la segunda etapa comenzaran a restringir el ingreso de algunos jóvenes hacia su localidad, pero esa medida de seguridad por poco le cuesta la vida al vigilante comunitario del sector.

Al guardia, que carece de arma de fuego, un joven conocido como ‘Jerry’ lo persiguió para agredirlo a machete por negar su ingreso a esa zona cuando llegó a pie con su hermano conocido como ‘Lucho’.

“A Jerry’ nosotros le tenemos prohibido el ingreso a nuestra etapa dos porque siempre viene para hacer hurtos y a exigir plata en nuestra comunidad; entonces hablando con los habitantes, opté por restringir el ingreso”, manifestó Didier Mejía, administrador de la segunda etapa de Lorenzo Morales.

‘Jerry’ hace un tiempo habría robado un cableado que dejó sin luz a muchas torres de la urbanización, por tanto, entre los vecinos no es bien recibido.

Pero aún así, el joven imponiendo la ley de la violencia, con un machete en la mano entró a la zona, y tras perseguir al vigilante comunitario, destruyó la oficina de la garita.

“Ingresa a la oficina. Me dijo que me la iba a volar (la oficina) conmigo adentro y que me iba a dar cuchillo, o sea, una amenaza; reventaron los vidrios de la garita”, agregó Mejía.

La agresión ha sido captada por las cámaras de seguridad de Lorenzo Morales, pero nadie de los habitantes ha mostrado interés por denunciar los daños materiales, puesto que no confían en la diligencia de la justicia.

“Aquí ellos han causado vandalismo desde hace mucho tiempo y uno pone la denuncia, pero la Fiscalía no hace nada y queda todo en proceso”, puntualizó Mejía.

Así las cosas, el administrador piensa en renunciar a su labor si no puede controlar este tipo de situación.

EL PILÓN conoció que la Policía Nacional, por su parte, llega cada vez que se presentan conflictos en la urbanización.