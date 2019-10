“Quiero denunciar a los señores Diego Holguín, Gustavo Garzón (lanzado al Concejo de Tabio) y sus amigos, los cuales fueron partícipes de esta brutal agresión el día 6 de octubre”, denunció Castro en un video que fue publicado por el periodista Eccehomo Cetina, en Twitter.

Según relata, visiblemente afectado por los golpes que recibió en su rostro y cabeza, la agresión se la propinaron el aspirante al Concejo de ese municipio y sus amigos al salir de una discoteca, en esa misma población, sobre las 2 a.m.

“Quiero denunciarlos por intento de homicidio porque, aparte de que me propinaron esta golpiza, me dejaron inconsciente y no me prestaron ningún auxilio. También, eran muchas personas contra mí solo”, relata Juan Pablo.