Al proyecto se le siguen sumando peros, incluso con acusaciones de micos, por temas como facilitar el tránsito entre el Congreso y el Gobierno, beneficios adicionales para aquellos elegidos por las listas cerradas y más.

(Lea también: “Perpetuar al petrismo en el poder”: alerta de exsenador de izquierda sobre reforma política)

Eso ha hecho que la discusión se vuelva cada vez más virulenta, y el último episodio fue este miércoles. En su cuenta de Twitter, Hernández calificó la iniciativa como un “adefesio” y mencionó a los senadores Pizarro y Alexánder López como sus principales defensores.

La congresista del Pacto Histórico se le acercó e intentó explicar en el video que apoya el proyecto por la participación política de las mujeres, pero ‘Jota Pe’ le impidió decir más y siguió hablando de quienes defienden la reforma.

Es increíble que los únicos que se oponen a que se hunda el adefesio LA REFORMA POLÍTICA sean los dos senadores del PACTO HISTÓRICO María José Pizarro y Alexander López / esta reforma es un atentado a la democracia y los colombianos LA RECHAZAN! pic.twitter.com/pouiLA6pHv — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) March 22, 2023

Sin embargo, la cosa no quedó ahí y Noticias Caracol mostró un momento más acalorado entre ambos. En primer lugar, Pizarro se expresaba con micrófono abierto: “No soy una politiquera, soy una política decente de este país”, sostenía.

Lee También

Luego, Hernández es quien tenía la palabra y su contraparte le increpaba algo a gritos, por lo que él pedía que se le respetara su turno: “Por qué no respetas, María José. Te estoy hablando de respeto”, le respondía. “¿Porque usted es mujer yo sí me tengo que dejar ofender y callarme? Dejar interrumpir mi intervención, pero a usted no se le puede interrumpir”, añadió.

“Acaba de demostrar que usted no respeta pero sí exige respeto”, concluía el senador.

En el minuto 1:41 de este video comienza a verse el acalorado intercambio: