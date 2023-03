Daysuris del Carmen Vásquez, más conocida como Day Vásquez, sigue en el ojo del huracán por el escándalo que destapó sobre Nicolás Petro, al revelar que él se estaría beneficiando con dineros de exnarcotraficantes durante la campaña de su padre en 2022.

Pese a que el diputado pidió protección para su expareja, la mujer ha manifestado que recibe constantes amenazas en redes sociales y según Revista Semana, la Fiscalía General de la Nación indicó que asumirá la investigación sobre esos mensajes intimidatorios en contra de Vásquez.

Exesposa de Nicolás Petro está recibiendo amenazas

De hecho, esas advertencias datan desde octubre del 2022, cuando la exesposa de Nicolás Petro precisó la magnitud de los mensajes intimidatorios en su contra: “Te vamos a pelar; cuídate. Te vas a morir, pero antes derramarás lágrimas de sangre, a mí nadie me humilla, no permito que nadie me saque de la casa”.

La mujer, visiblemente angustiada en sus historias de Instagram, aseguró que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía y que pide protección para ella y su familia: “Siento temor por mi vida. No me van a callar”.

Pese a esos mensajes intimidatorios, Vásquez sigue firme en su intención de que a Nicolás Petro le descubran sus manejos corruptos. Por esa razón, en sus redes sociales sigue publicando trinos que indican que tendrían mucha más información por soltar.

“No ha pasado nada, ahora es que va a pasar”, fue uno de los tuits de la mujer.

Cada día estoy recibiendo amenazas de algunas de las personas involucradas en todo lo que la opinión pública ya sabe. — Day Vásquez DP (@daysvasquezcdp) March 13, 2023

Por el momento, Vásquez no ha revelado identidades de quienes la estarían intimidando y, por eso, su expareja le solicitó que los señalara con nombres propios para que así las autoridades pudieran actuar.