Con una perspectiva más bien realista, el director del programa ‘6AM Hoy por Hoy’ expuso la que, para él, es la situación del exjefe guerrillero que volvió a captar la atención del país al desaparecer de Tierra Grata, en el Cesar, este fin de semana. Y se apartó de las voces exaltadas que se han alzado por la decisión de ‘Santrich’.

“No se puede decir que esté muerto, no se puede decir que está en Venezuela, no tiene orden de captura, se puede mover libremente por todo el territorio colombiano, despachó a su esquema de seguridad. Asume las consecuencias de su propia seguridad, pero hasta ahora no hay nada más que eso”, dijo Arizmendi.

En palabras del periodista, ‘Santrich’ puede aparecer ahora y “no le pueden disparar, ningún policía lo puede detener. Él se puede mover con toda libertad. Él no está, hasta este momento, transgrediendo ninguna norma, ni el Código de Policía. Nada”.

La obligación legal de ‘Santrich’ es presentarse a la citación en la Corte Suprema de Justicia, el próximo 9 de julio, para que responda por los señalamientos de narcotráfico que pesan sobre él.

“Ese día veremos”, precisó Arizmendi. “No se presentó, no mandó una carta, no habla de su seguridad, no dice que no se va a presentar. Esperemos hasta el 9 de julio. Mientras tanto, lo demás es novela y una oportunidad perdida de las autoridades para decir babosadas”.

En el caso de que ‘Santrich’ no aparezca ese día, entonces Arismendi se aventuró en dos hipótesis. “Número uno: se unió a ‘Iván Márquez’ a ‘el Paisa’ y a ‘Romaña’; número dos: desde el momento en que salió del sitio La Paz [Tierra Grata] en el Cesar, pues el hombre… Venezuela le queda al lado, pudo haber pasado y lo pasaron al otro lado”.

“Todo se despeja el 9 de julio”, insistió Arizmendi. “Hasta ese momento, lo demás es carreta. Por mi parte, no le voy a botar más corriente, ni en el programa tampoco”.