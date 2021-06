Fue el Juez 33 Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín el que suspendió la recolección de firmas para la revocatoria del alcalde de esa ciudad, Daniel Quintero, porque, según el funcionario judicial, esa actividad no cumple los protocolos de bioseguridad que se deben tener en cuenta para evitar la propagación del coronavirus.

De hecho, por la situación que vive, Medellín ha sido el epicentro de una disputa entre su alcalde Quintero y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, debido a que el primero sostuvo que a la ciudad no habían llegado las vacunas suficientes y el segundo replicó que sí.

En medio de ese ambiente, la decisión del juez va dirigida a los comités de revocatoria denominados ‘El pacto por Medellín te salvará’ y ‘Porque te amamos te vamos a recuperar’, que ahora deberán esperar a que se supere el pico de la pandemia para ver si les vuelven a autorizar la recolección de firmas y demostrar que cumplen con los protocolos.

Pero la situación se complica más si se tiene en cuenta que el alcalde ah hoc nombrado para este caso, Juan Pablo Díaz Granados, manifestó que no se ha posesionado, y es él quien debe estar pendiente de que los protocolos de bioseguridad sean aplicados en el proceso de recolección de las firmas.

Díaz Granados fue designado el pasado 17 de junio y al día siguiente comenzó el proceso para que la Registraduría de Medellín entregara las planillas en las que quedarán consignadas las firmas de los que quieren sacar del cargo a Quintero.

Ese mismo día empezó la distribución de las planillas en diferentes puntos de la capital de Antioquia.

Así, con la decisión del Juez 33 Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, ahora ese proceso queda en suspenso, después de casi una semana de haber comenzado. En ese tiempo, el movimiento ‘El pacto por Medellín te salvará’ dijo que ha recogido más de 25.000 firmas.

“Yo me he encontrado gente en la calle todos los días que me dice: ‘Pa’ lante. Usted es mi alcalde. Usted es un verraco. No se deje. Sabemos quiénes son los que lo quieren bajar y no los vamos a dejar’”, dijo Quintero este miércoles a los medios.