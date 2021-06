El lunes, el burgomaestre dijo que detendría el proceso de vacunación en la capital antioqueña por falta de vacunas, una situación que el Ministerio de Salud desmintió después.

Quintero aclaró que no era del todo cierto que tuviera 13.000 vacunas almacenadas en refrigeración mientas se quejaba de no tener disponibilidad. Según él, esas dosis “están tituladas para maestros y personal salud que completan esquema esta semana. No se pueden descompletar”.

Claridades:

1. Medellín consume 25 mil vacunas diarias.

2. Las 13 mil vacunas en neveras están tituladas para maestros y personal salud que completan esquema esta semana. No se pueden descompletar.

3. No llegaron vacunas a las 4:30AM.

Pero seguimos esperando. https://t.co/9xNbzNW7Qo — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 22, 2021

El ministerio dijo que enviaría vacunas en la madrugada de este martes. Aunque el horario indicado no se cumplió, y llegaron varias horas después de lo establecido, alcanzaron para que la ciudad cumpliera con la aplicación de segundas dosis, según informó el alcalde:

Actualización 9:14AM: Acaban de llegar de @MinSaludCol 15 mil dosis de Pfizer lo que permite reactivar segundas dosis. Primeras dosis continúan suspendidas hasta que arriben nuevas vacunas. Medellín aplica 25 mil vacunas diarias. Próxima actualización a las 12 del día. https://t.co/xhwNpZWv3s — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 22, 2021

No obstante, las primeras dosis siguieron detenidas.

En horas de la tarde, Quintero confirmó que el miércoles se recibirán 21.000 dosis más y finalmente podrá volver a reactivar la aplicación de primeras dosis: