Las redes sociales no perdonan y reflejan muchas veces la conveniencia y la falta de criterio que tienen los políticos.

Esta vez, la “víctima” de su propia contradicción fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien el martes en la noche trinó que “Al uribismo se le olvidó que los taxistas también tienen derechos. Muchos no alcanzan a pagar la liquidación diaria. Se enfrentan a una competencia desleal”.

Lo anterior lo habría escrito Quintero en apoyo al gremio de taxistas y como una respuesta a la polémica senadora uribista María Fernanda Cabal en la discusión sobre la supuesta prohibición a las plataformas digitales de transporte desde el gobierno nacional.

Sin embargo, varios internautas le recordaron al mandatario local su postura anterior frente al tema de la prohibición de las plataformas en las que el mismo Quintero escribió en 2017 que “prohibir Uber viola el principio de neutralidad del internet”.

“Se aproximan las elecciones y ahora sí le interesa el gremio de los taxistas, pero en el 2017 no. Los principios de los políticos se venden por los votos y las elecciones, por eso en nuestro país seguiremos igual”, añadió el usuario Joan Manuel Toro en la discusión virtual.

Otros internautas resaltaron la contrariedad de que el alcalde del “Valle del Software” esté dispuesto a que se eliminen aplicaciones por conveniencia política. “Usted hablando de una Medellín tecnológica… ¿Pero en contra de las plataformas de movilidad?”, escribió el usuario de Twitter Anderson Useche.

En la discusión también se le recordó al alcalde el deficiente servicio que algunos taxistas prestan en la ciudad y los cobros excesivos que otros hacen sobre todo en el sector de Provenza, tal como este diario lo ha venido denunciando. Ante este mal servicio, expresaron, las plataformas de movilidad son una buena alternativa, y por eso rechazaron que el alcalde ahora se suba al grupo de los que quieren prohibirlas.

Somos el valle del software o no lo somos?, que contradicción la tuya , las plataformas son el futuro, a muchas personas no les gustan los taxis por que algunos son peligrosos, no van donde uno necesita, sucios, sin AA, cobran de más, ellos se sacan solos, usted urgido de votos.

— FRANCO EL FRANCO (@cafc888) February 1, 2023