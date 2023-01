Este lunes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, anunció un “plan de choque” en la Plaza Botero y el Parque Lleras —en El Poblado—, donde se llevó a cabo una intervención masiva el fin de semana, para mitigar los problemas de seguridad en estas zonas.

(Vea también: “Es un problema nacional”: Quintero advierte por reparos en EPS sumergida en crisis)

“Esta vez va a tener algo particular el cerramiento y es que va a tener unos arcos de entrada y salida que permiten detectar el ingreso o no de armas u objetos no permitidos al área. Tendrá seis puntos de entrada con horario de apertura y cierre, con policías que van a garantizar la seguridad del sector”, señaló mandatario.