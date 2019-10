Coronell publicó parte del contenido de esa interceptación en su columna de este sábado, en la revista Semana, y dijo que la conversación es del expresidente Álvaro Uribe con el abogado Diego Cadena, que lo pone al tanto de una información sobre el testigo Carlos Enrique Vélez.

“Presidente, a ponerlo al día. Al señor Carlos Enrique Vélez cuando yo lo entrevisté inicialmente me dijo que si le podía ayudar con unos trámites judiciales porque es gente que es pobre. Yo le puse (a) uno de los abogados de la oficina, entonces él habla con frecuencia con él”, se lee en un fragmento del documento que difundió el periodista.

Coronell dice que en la indagatoria que rindió el senador Uribe, el pasado 8 de octubre, el magistrado César Augusto Reyes le preguntó si él tuvo conocimiento de que el abogado Diego Cadena “le haya hecho ofrecimientos de carácter jurídico, técnicos, de apoyo a Carlos Enrique Vélez Ramírez”.

“No, señor magistrado”, respondió Uribe, dice Coronel, luego de haberle explicado al magistrado que él único conocimiento que tenía era “que (Cadena) le había dado un dinero a título humanitario, ya le referí en detalle”. Cabe precisar que sobre este tema el senador Uribe dijo que cuando su abogado le informó de esa “ayuda humanitaria”, él le reprochó: “Hombre, Diego, ¿cómo se te ocurre eso? Si me hubieras consultado te digo, terminantemente que no”.

Pero Coronell advierte en su columna que aunque el expresidente dijo en la Corte no conocer de estos ofrecimientos, cambió de parecer luego de un receso que se dio en la indagatoria, y que al regresar a la sala “se apresuró a afirmar”:

“En este receso permítame honorable magistrado, el doctor Juan Felipe Amaya me dice que en una llamada entre mi persona y Diego Cadena él dijo que le había, que un abogado de la oficina de él, me dice a mí le había ayudado en algunos trámites a Carlos Enrique Vélez. Quiero aclarar eso porque nunca me dijo Diego Cadena que él hubiera recibido un poder de Carlos Enrique Vélez pero por lo que veo sí me dijo en una llamada que un abogado, no sé si Juan José Salazar u otro le estaba, le ayudaba a Carlos Enrique Vélez en unos trámites y no quiero sabiendo la hora, no quiero pasar eso por alto honorable magistrado”, cita Coronell, textualmente.

A raíz de esta interceptación y de las revelaciones que salieron en la audiencia, el periodista asegura que al finalizar la diligencia el senador Uribe dijo: “Oyéndolo a usted ahora, (que) está cumpliendo su deber de notificarme todas esas imputaciones, quedo todavía más preocupado y angustiado, honorable magistrado”.

Precisamente sobre este tema de presunta manipulación de testigos, Caracol Radio recogió este sábado una declaración que dio el expresidente Uribe, que dijo que esta es, supuestamente, una estrategia de “personas muy cercanas al terrorismo”, que están “enojadas” con él por haber recuperado la seguridad del país.

“Han estado buscando testigos para que me difamen, y yo lo que he hecho es dentro de la Constitución y la ley defender mi honra. A mí no me están investigando por robar dinero”, argumentó el senador Uribe, citado por la emisora.