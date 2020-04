green

Cuando Santiago Moure y Martín de Francisco tocaron el tema en su programa, Coronell fue claro en que simplemente no había posibilidad.

“No señor, no me van a volver a llamar”, dijo con total firmeza, e incluso se atrevió a bromear: “De ninguna manera me dejo enmascular, como dirías tú, Martín”.

Pero no fue lo único que Coronell dijo sobre el tema. Entre otras, aunque ha dicho que se arrepiente de haber vuelto, hay algo de lo que no se arrepiente: “Yo me equivoqué en volver, no en confiar”, dijo.

Ya antes el columnista ha aceptado que sus dudas sobre la decisión nunca se fueron del todo, y lo reiteró contando cómo se sintió al volver: “Me sucedió algo muy particular. A pesar de que pasaron solo unas dos semanas o tres entre mi primer despido y mi regreso a Semana, había algo que ha cambiado del todo: yo me fui de una revista y volví a otra. Y volví a otra que tenía otras metas, otros sueños, en donde mi columna ya no era una prioridad. Había dejado de serlo”, lamentó.

Sobre otro del que habló fue sobre el director de la revista, Alejandro Santos: “Tengo gratitud con Alejandro”, reiteró, pero también apuntó que los últimos acontecimientos y decisiones en la revista le han quitado su capacidad de decidir, agregando que ostenta “un cargo que se llama dirección, pero no se ejerce”.

Incluso habló de la forma en que fue despedido, con un mensaje de Whatsapp, diciendo que lo que importó “no fue el medio, sino el mensaje y quién lo firma”. Según él, el hecho de que fuera la gerente, “que es una señora tan identificada con el expresidente Álvaro Uribe”, lo hizo sentir “como la cabeza de Juan el bautista entregada a esta Salomé moderna”.

“Habría preferido ser despedido por Twitter. Me habrían evitado un paso”

Sobre el futuro, Coronell dijo que su proyecto ‘Los Danieles’, con Daniel Samper Ospina, “es un proyecto muy modesto, que tiene un principio muy humilde: que somos un par de pordioseros buscando que la gente nos lea”.