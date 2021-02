Interrogado por este medio sobre esa posibilidad, Daniel Coronell sugiere que el cambio no será mayor y puso como ejemplo la muerte de otros expresidentes polémicos del mundo.

¿Qué va a pasar en Colombia cuando muera Álvaro Uribe? La respuesta de Coronell fue:

“Nada, no pasó nada en Perú cuando no estaba Fujimori, no pasó nada en Irak cuando ya no estaba Sadam Husein, como no pasó nada en Libia cuando no estaba Gadafi”.