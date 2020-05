El felino murió el 18 de marzo y su cadáver no se ha podido enterrar por la crisis. Dos meses después, permanece en un cuarto frío del Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente (Dagma), en Cali.

La razón la contó Ana Julia, en una publicación de Facebook de la página de su refugio animal Villa Lorena:

La pandemia también tiene congelado el proceso. Su cuidadora sigue viviendo una pesadilla porque el león no puede ser cremado ni enterrado hasta que la investigación concluya, pues su cuerpo está en custodia porque aparentemente sufrió maltrato animal.

“Esos resultados no han sido enviados por el laboratorio a la Fiscalía, y por la pandemia los investigadores no han viajado hasta Montería para adelantar todas las pesquisas”, le dijo Torres a Semana .

Ese viaje es necesario porque Júpiter fue trasladado a Córdoba en 2019, cuando el Dagma consideró que el Refugio Villa Lorena no cumplía las condiciones para garantizar el cuidado del animal, pese a que en ese lugar vivió desde que tenía tres meses hasta sus 18 años.

En los pocos meses que permaneció en un parque Zoológico de Córdoba, su salud se deterioró y Torres pidió el traslado, que se le concedió a comienzos de 2020. Unos días después falleció y la Fiscalía investiga si hubo negligencia de quienes lo cuidaron en Monteria.

Desde el Dagma aseguraron que el felino padecía cáncer de estómago, pero su cuidadora duda de esa versión pues en poco tiempo su peso bajó de 300 a 90 kilos y estaba tan débil que ni siquiera podía levantarse.

Justamente, Torres pide que esas personas respondan, si se confirma que su mal cuidado le causó la muerte al animal. Así se lo dijo a Blu Radio:

“Pido que paguen los responsables. Que se haga justicia por habérselo llevado, por no hacerle seguimiento, por haberlo dejado así, por no haberle dado cuidados; por la gente en Montería que no le hizo tratamiento médico y por el Dagma que no estuvo pendiente”.