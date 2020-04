El mandatario departamental dio a conocer que ya van 3.500 comparendos impartidos por violar el aislamiento preventivo en medio de la crisis por el COVID-19.

Ante la evidente falta de interés por parte de muchos ciudadanos por quedarse en casa durante la Semana Santa, García advirtió que ordenó fortalecer la vigilancia en las carreteras de Cundinamarca y así evitar que los inconscientes se vayan de paseo.

El gobernador, desde su cuenta de Twitter, denunció que ha tenido información de un éxodo de vehículos saliendo desde la madrugada de este viernes hacia fincas de descanso en diferentes municipios de Cundinamarca.

“Insistimos: ¡estas no son vacaciones! No vamos a permitir el paso por los peajes del departamento de vehículos que van hacia fincas de descanso. Cuidémonos, quedémonos en casa”.

Estas son las declaraciones del gobernador:

He dado la instrucción de fortalecer la vigilancia en las carreteras del Departamento a fin de evitar que ciudadanos que no están tomando con seriedad la medida de aislamiento obligatorio se desplacen por ellas hacia sus fincas de descanso. Estas no son vacaciones.#EchePaLaCasa pic.twitter.com/53mm8bI3Cs

— Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) April 3, 2020