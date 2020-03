green

En diálogo con Blu Radio, María Fernanda Gutiérrez explicó que el Covid-19 no se puede transmitir por el hecho en sí de una relación, pero dejó una advertencia.

“Pero ojo que el problema de la vía sexual no es ese en sí, lo que pasa es que la cercanía con la otra persona en la relación es imposible que ahí no se transmita. Hay mucho contacto con fluidos. Entonces no se transmite vía coito, pero sí durante el tiempo (por la cercanía) que dure la relación sexual“, expresó a esa emisora.

En la larga charla que tuvo la viróloga de la Universidad Javeriana con el periodista Ricardo Ospina, también habló de diferentes mitos acerca del brote que ha contagiado a más de 100.00 personas en el mundo, entre ellas un colombiana, confirmada este viernes.

Gutiérrez Fernández detalló que una persona no se puede contagiar por algún alimento que consuma, que el Covid-19 no deja ninguna secuela y que un virus como este no le puede dar a la misma personas 2 veces. “A uno le dan (en la vida) muchos virus distintos”, agregó en esa radio.

Sin embargo, en lo que más enfatizó la experta es que no se debe entrar en pánico y que si hay que tomar alguna medida preventiva es lavarse las manos 3 veces más de lo que se hace generalmente.

“Pasa de persona en persona fácil, pero no es mortal. Las personas que se están muriendo es porque tienen una enfermedad base, que hace que su sistema inmunológico no reacciones tan fácil. Las personas se mueren con el coronavirus, no por el coronavirus“, sentenció la viróloga.

Por último, señaló que el teletrabajo es una buena medida, pero sin que haya miedo, porque el encierro por susto terminaría bajando el sistema inmunológico.

En ese sentido, recomendó a las empresas no pedirles incapacidad a trabajadores con diferentes síntomas.

“Creo que hay que darle espacio en este momento particular a (el trabajador) que se quede en su casa sin la incapacidad. La incapacidad implica que el paciente que tenga el coronavirus (si es que lo tiene) se vaya para un hospital que es donde están los médicos y ahí encuentra un grupo de personas que están sensibles porque están con alguna razón para estar”, dijo María Fernanda Gutiérrez Fernández.