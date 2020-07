En Ciudad Bolívar, sur de la capital, solamente 25 de los 252 barrios estarían cumpliendo estrictamente con esa norma, informó Noticias Uno, después de hacer un recorrido por el sector.

Más de 50 comparendos se han impuesto desde la medianoche de este lunes, en esa zona de la ciudad, a personas que salen sin la debida autorización, añadió ese medio.

Allí han llegado más de 800 policías para reforzar el control y cerciorarse de que se cumpla esta nueva cuarentena, anunciada por Claudia López el pasado viernes, apuntó ese noticiero.

Lamentablemente, la dura realidad es que mientras algunos violan la cuarentena por irresponsabilidad, también hay muchas personas que deben salir a trabajar y que no han recibido ayudas del Gobierno Nacional y Distrital.

“Protegerse es un bien; que miren que el pueblo está con hambre. La gente no cumple, no sale con tapabocas. No han mandado los mercados; la gente tiene que salir a trabajar a las malas”, manifestó un ciudadano de esa localidad, en diálogo con ese canal.