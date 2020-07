green

Del 13 al 26 de julio irá a cuarentena el primer grupo que está conformado por las siguientes localidades:

Los Mártires

Santa Fe

Chapinero

Rafael Uribe Uribe

Ciudad Bolívar

Tunjuelito

San Cristóbal

Usme

El segundo grupo entrará en aislamiento estricto del 27 de julio al 9 de agosto. Ese conjunto lo conforman las localidades de:

Bosa

Kennedy

Puente Aranda

Fontibón

Del 10 de agosto al 23 de agosto tendrán cuarentena las localidades del noroccidente de la ciudad:

Barrios Unidos

Suba

Engativá

Para las localidades que no están mencionadas no aplicará la cuarentena estricta, aclaró López en rueda de prensa, pues no tienen tantos contagios de coronavirus.

La cuarentena estricta sectorizada, que es por 14 días, implica que los comercios no esenciales de las localidades correspondientes no pueden abrir y tampoco se permitirá que las personas salgan a hacer ejercicio.

La medida de pico y cédula se mantiene y habrá restricción de ventas de bebidas de alcohol. No obstante, la alcaldesa manifestó que no se decretará ley seca, ni toque de queda.

La iniciativa funcionará como el simulacro que se hizo en marzo.