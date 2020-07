green

Así lo detalló la alcaldesa Claudia López, quien aseguró que Transmilenio se mantendrá con el límite de 35 % de ocupación de pasajeros.

“Transmilenio sigue operando; está funcionando bien. El temor que teníamos de Transmilenio como cadena de transmisión no ocurrió. El sistema seguirá con jornadas de lavado y de desinfección en las estaciones”, indicó la mandataria, en rueda de prensa virtual.

López agregó que “nadie ingresa sin tapabocas” y que mientras la gente vaya dentro del bus, deben estar en silencio “sin bajarse el tapabocas”.

De igual forma, los buses zonales mantendrán su operación, ya que se han mantenido en ese 35 % de ocupación que se puso como límite.

Este viernes, Claudia López dio detalles del regreso a la cuarentena estricta en ciertas localidades de la capital.

Del 13 al 26 de julio irá a cuarentena el primer grupo que está conformado por las siguientes localidades:

Los Mártires

Santa Fe

Chapinero

Rafael Uribe Uribe

Ciudad Bolívar

Tunjuelito

San Cristóbal

Usme

El segundo grupo entrará en aislamiento estricto del 27 de julio al 9 de agosto. Ese conjunto lo conforman las localidades de:

Bosa

Kennedy

Puente Aranda

Fontibón

Del 10 de agosto al 23 de agosto tendrán cuarentena las localidades del noroccidente de la ciudad:

Barrios Unidos

Suba

Engativá

Para las localidades que no están mencionadas, como Usaquén y Teusaquillo, no aplicará la cuarentena estricta, aclaró López en rueda de prensa, pues no tienen tantos contagios de coronavirus.

Este fue el anuncio de la alcaldesa Claudia López: