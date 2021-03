green

En la confesión que hizo Mateo Reyes ante la Fiscalía, quedó consignado que su reacción al ver a Ana María Castro tendida en el piso y malherida fue buscar ayuda con los carros que transitaban sobre la 1:40 de la madrugada por la calle 80 con carrera 69, el pasado 5 de marzo de 2020.

Parte de ese testimonio lo publicó El Tiempo, este lunes, y allí se lee que, según Reyes, en medio de la angustia se comunicó en dos oportunidades con la línea de emergencia.

“Yo logro llamar al 123 desde mi celular, eso fue como a la 1:45 y a las 2:03 a.m. La verdad, no tengo claro qué les dije, supongo que les dije lo que había pasado”, declaró el joven.

En la misma narración de los hechos, Reyes aseguró que se “sentía muy mal” y que entró “como en shock”, y que fue ahí cuando se comunicó con su novia, Valeria, para que lo ayudara. Además, dijo que los policías que atendieron el caso lo trasladaron hasta el CAI de Las Ferias para recoger su testimonio.

Pero aquí, según el documento, llama la atención que el mismo Reyes reconoce que dio varias versiones de lo sucedido cuando habló con los policías, y por eso queda en el aire la pregunta sobre qué reportó el joven en las dos llamadas que hizo al 123.

“Valeria me dijo que yo di muchas versiones, pero yo no me acuerdo ni qué les dije, hasta que me calmé les dije lo que había pasado”, agregó.

Testigo dice que Mateo Reyes le dijo lo sucedido con Ana María Castro, pero él no le creyó

Las contradicciones de Reyes han sido evidentes en este caso, pues la madre de Castro, Nidia Romero, contó en Séptimo Día que cuando habló con el joven sobre lo que le había pasado a su hija, él le aseguró que vio cuando “la tiraron” desde la camioneta porque “iba en un taxi detrás”.

La misma hipótesis la dio un motociclista que llegó a la escena de los hechos, y que habló con Reyes: “Él dijo: ‘La botaron desde un carro, y yo iba pasando en otro carro y me bajé a ayudarla’. A mí se me hizo muy raro, porque no vi ningún otro carro, y por la posición del cuerpo no le creí mucho esa versión”.

Estas declaraciones de Reyes vuelven a circular un año después de los hechos y luego de que saliera del país hacia Miami, Estados Unidos. También, cuando se vienen dos audiencias en las que se decidirá si revocan o se confirman las medidas de aseguramiento para Paul Naranjo y Julián Ortegón.