El Ejército Nacional de Colombia, como cada año, ha abierto una nueva ventana de oportunidades para los jóvenes interesados en integrar sus filas e iniciar su carrera en esa entidad, una vez que han culminado sus estudios de bachillerato.

Frente a esto, los interesados deben tener presente que este programa es completamente diferente al servicio militar, el cual es pago, y que el alistamiento se lleva a cabo en todo el territorio nacional, ofreciendo estabilidad laboral, bonificación mensual, línea especial de crédito con el Icetex y otra serie de beneficios.

La inscripción para cursos de suboficiales del Ejército estará habilitada hasta febrero de 2025, según menciona el portal oficial de la Escuela Militar de Suboficiales del Ejército Nacional. Además, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser colombiano de nacimiento.

Tener entre 17 y 23 años y 6 meses.

Ser bachiller con registro académico.

Haber presentado el examen de estado de educación superior media (Saber 11) con un puntaje promedio del 41 % en sus materias.

Saber nadar.

Estar apto psicofísicamente.

Aprobar el examen de admisión.

No tener tatuajes visibles según el reglamento de uniformes, insignias y distinciones.

No registrar antecedentes disciplinarios, judiciales ni fiscales.

¿Cuánto cuesta la carrera de suboficial en el Ejército de Colombia en 2025?

Anualmente, la inscripción a la carrera de suboficial del Ejército va aumentando, motivo por el cual los precios de este año ya tuvieron alzas. Sin embargo, cancelarlos, no asegura que ya haga parte de la institución, debido a que si no supera los exámenes médicos no será admitido.

De acuerdo con la página oficial, actualmente, el recibo de pago está en 100.00 pesos. Igualmente, el valor de la matrícula académica para la convocatoria #115 será de un total de 1’430.000 pesos.

¿Qué se necesita para ser suboficial del Ejército colombiano?

Para convertirse en suboficial del Ejército colombiano, los jóvenes deben cumplir una serie de requisitos exigentes. Además de ser colombianos de nacimiento y contar con el bachillerato aprobado, es indispensable tener entre 17 y 23 años y seis meses.

Los aspirantes también tienen que demostrar excelentes condiciones físicas, pasando rigurosas pruebas de aptitud física, y aprobar los exámenes psicológicos.

