Según Estupiñán, citado por La FM, el proceso de calibración y el plazo para que los bogotanos conocieran la ubicación de las cámaras salvavidas ya culminó y, por lo mismo, a partir del lunes 25 de mayo no habrá sanciones pedagógicas, sino económicas.

“Los presuntos infractores recibieron desde diciembre, vía correo electrónico, mensaje de texto y/o correspondencia, avisos informativos cada vez que eran captados por las cámaras cometiendo posibles infracciones a las normas de tránsito”, dijo el secretario de Movilidad, de acuerdo con la emisora.

Las cámaras salvavidas, que funcionarán las 24 horas del día, captarán a los conductores que vayan con exceso de velocidad, no reduzcan la velocidad en zonas escolares, se pasen los semáforos en rojos e incluso, a los que circulen en pico y placa, no tengan el SOAT vigente o no hayan hecho la revisión técnico mecánica.

Las multas serán acorde a la infracción que se cometa.

A continuación encontrará un mapa de la ubicación de las cámaras salvavidas en Bogotá: