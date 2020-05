El hombre le confesó a Juliana Granada, profesional de la salud que le hace seguimiento médico, que sale a la calle e incluso tiene contacto con más personas, contó ella en Semana.

“Yo no entiendo para qué me joden, si yo no siento nada. Pa’ qué cuarentena, si yo no siento nada. Yo he estado saliendo a donde mi familia, mis amigos y a hacer deporte”, le respondió el paciente a la médica, en una de las consultas telefónicas.