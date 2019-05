Uno de los que, este martes, recogió el mensaje de Santos Rubino fue el también periodista Guillermo Prieto (Pirry), pues allí quedó consignado lo que para ese momento creía el director de Semana.

¿Porqué quieren silenciar a @DCoronell? Porque quiere destapar lo que muchos quieren mantener oculto. Porque no tiene miedo y porque es un baluarte del periodismo indepediente.#PorQueQuierenSilenciarme — Alejandro Santos Rubino (@asantosrubino) April 7, 2019

Esto, a propósito de una columna que publicó Coronell bajo el título “¿Por qué quieren silenciarme?”, y en la que señalaba al “expresidente Álvaro Uribe, su abogado Diego Cadena, y otras personas” de presuntamente poner en marcha “un plan para acosarme judicialmente en Estados Unidos”.

Luego de eso vino la columna del pasado fin de semana en la que Coronell cuestionó a la revista, por lo de la investigación sobre el Ejército que no se publicó y que luego sacó el periódico The New York Times, y Santos volvió a trinar, esta vez para responderle a su columnista.

En Semana siempre defenderemos la libertad de expresión, aún la de los columnistas que critican a su casa editorial. Actuamos con rigor y responsabilidad y jamás hemos engavetado -ni engavetaremos- investigaciones periodísticas de interés público.#EnSemanaHayLibreExpresión — Alejandro Santos Rubino (@asantosrubino) May 26, 2019

Pero ahora que se anunció que la columna de Coronell no va más en ese espacio, el nombre de Alejandro Santos se hizo tendencia en redes sociales debido a que usuarios y lectores de Semana siguen buscando una respuesta.