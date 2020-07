green

El extenso informe midió los reportes de 7 delitos diferentes y estableció que durante casi todo el día se están formulando reportes en el país por: delitos sexuales, hurto a residencias, hurto a personas, violencia intrafamiliar, homicidios, hurto de motocicletas y lesiones personales.

En el caso de los delitos sexuales, las denuncias apuntan que estos se dan principalmente en tres franjas diferentes del día. Estas son: entre las 12 a.m. y la 1 a.m.; entre las 8 a.m. y las 12 p.m. y entre las 2 p.m. y las 4 p.m.

Por su parte, el hurto a residencias presentó la mayoría de casos entre las 12 a.m. y las 4 a.m.; mientras que el hurto a personas ocupó sobre todo el espacio entre 6 a.m. y 12 p.m. Ambos fueron perpetrados con mayor intensidad los viernes y sábados.

Las denuncias por violencia intrafamiliar indican que entre las 6 p.m. y la 1 a.m. es cuando más casos se dan de este delito.

Asimismo, los homicidios presentaron la mayor cantidad de episodios en la franja de 6 p.m. a 12 a.m. La gran parte de estos crímenes se presentaron los domingos.

El hurto a motocicletas vio más denuncias después de haber ocurrido entre las 6 p.m. y las 12 a.m. Al igual que el hurto a personas y residencias, este delito se presentó mayormente los viernes y sábados.

Finalmente, las denuncias por lesiones personales indican que la franja de 7 p.m. a 1 a.m. fue atiborrada por ese delito. Los días con el mayor número de denuncias por esto fueron los domingos.

De esta forma, solamente la franja horaria entre las 5 p.m. y las 6 p.m. se puede considerar relativamente segura, ya que es la única en la que no se reportaron tantos crímenes.